Suriye'de Kızılay aracına saldırı: Bir personel şehit oldu
|14 Eylül 2020 11:47
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Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda, bir personel şehit oldu, bir personel de yaralandı.
Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, üzerinde ve tavanında belirgin bir şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına, Çobanbey- El-Bab arasında, plakasız iki araç içeresinden yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişiler tarafından çapraz ateş açıldı.
Saldırı sonucu araçta bulunan Kızılay El-Bab Sevgi mağazasında çalışan bir Türk Kızılay personeli şehit oldu, bir personel de yaralandı. Bir kişi de saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Çobanbey'de tedavi altına alınan yaralı personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ilk tedavisinin ardından Türkiye'ye sevk edileceği belirtildi.
Saldırı haberi üzerine bölgeye giden Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Uluslararası hukukla korunması gereken, üzerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası insancıl hukuka göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin de çabalarıyla saldırganların en kısa zamanda yakalanacağına inanıyorum. Tüm Kızılay camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Araçlarında Kızılay amblemi bulunan ekibimize yapılan bu saldırı, aynı zamanda uluslararası hukuku da hedef almıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz.
#Suriye #Elbabda Türk Kızılay aracımıza düzenlenen silahlı saldırıda bir Kızılay personelimiz şehit olmuş, bir personelimiz yaralanmıştır.Türk Kızılay (@Kizilay) September 14, 2020
Aracımızda belirgin bir Kızılay logosu olmasına rağmen düzenlenen bu saldırıyı kınıyor, Şehidimize Allahtan rahmet diliyoruz. pic.twitter.com/iMSeTYK133
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