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Kayseri'de FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon: 3 gözaltı

Kayseri'de FETÖ/PDY'nin "gaybubet" adı verilen hücre evlerine yönelik operasyonda 3 örgüt mensubu yakalandı.
 15 Eylül 2020 09:43
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Kayseri'de FETÖ/PDY'nin "gaybubet" adı verilen hücre evlerine yönelik operasyonda 3 örgüt mensubu yakalandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan zanlıların kaldığı örgüte ait hücre evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün faaliyetlerini sürdürebilmek için hücre evlerinde saklandıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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