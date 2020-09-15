2020 KPSS'de, yerel saat sorusu ileri miydi, geri miydi?

ÖSYM Başkanlığı, 2020 KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınav sorularını tam 7 gün sonra yayımladı.

Ancak memurlar.net forumunda dünden bu yana yerel saat sorusu tartışılmaktadır. Bazı adaylar, ÖSYM'nin dün yayımladığı soru kitapçığında "yerel saat daha geri olur?" sorusunun sınavda "ileri olur" şeklinde çıktığını iddia etmektedir.

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Genel Kültürün 28.sorusu (Yerel Saat) Kitapçık hatası

Yerel Saat Sorusunda "İleri" olduğunu düşünenler Cimere Yazın

TARTIŞMALI SORU, ÖSYM'NİN DÜN YAYIMLADIĞI KİTAPÇIKTA ŞU ŞEKİLDE YER ALMIŞTIR.

Aşağıdakilerden hangisinde 21 Haziran'da belirtilen doğrultuda hareket edildiğinde hem gündüz süresi uzar hem de yerel saat daha geri olur?