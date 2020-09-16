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Halk TV, yalan haberden dolayı, Bakan yardımcısından özür diledi

Halk TV, "Bakan yardımcısı kendi şirketine ihale verdi" başlıklı haber için özür diledi
 16 Eylül 2020 17:38
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Halk TV, yalan haberden dolayı, Bakan yardımcısından özür diledi

Halk TV, yayınladığı "Bakan yardımcısı kendi şirketine ihale verdi" başlıklı haberin yalan çıkması sonrasında özür diledi

Halk TV'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın Yönetim Kurulu Üyesi olduğu GEDAŞ'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığı 593 bin liralık ihaleyi konu alan Halk TV'de "Ballı ihale", halktv.com.tr'de "Bakan yardımcısı kendi şirketine ihale verdi" başlıklı haberimizi yayından kaldırdık. Çünkü hata yaptık.

Geçmişteki bazı örneklerin verdiği yanılgıyla yeterli teyit mekanizmasını işletmediğimizi fark ettik. GEDAŞ'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin bir iştiraki olduğu ve bakanlığın, açtığı bir ihalede kendi iştirakine öncelik vermesinin doğal, hatta yerinde olduğunu atladık.

Teyit mekanizması tam olarak işletilmeden halktv.com.tr ve Halk TV Ana Haber'de yayınlanan haberimizi, başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Fatma Varank'ın kişilik haklarına zarar verdiği gerekçesiyle yayından kaldırdık.

Haberimizde yapılan hata nedeniyle başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank olmak üzere, izleyicilerimiz ve okuyucularımızdan özür dileriz...
Memurlar.Net
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