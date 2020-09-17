Okulda gururu kırılan genç camdan atladı, MEB tazminat ödeyecek



Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan kız öğrenci D.H. ve H.İ. adlı erkek öğrenciler, okul içerisinde öpüştükleri iddiasıyla 9 Aralık 2015'te müdüriyet odasına çağrıldı. Öğrencilerin iddiasına göre müdür Ayşe Ersoy, "Yediğiniz haltları anlatın, bakalım. Öpüşmüşsünüz" dedi. Öğretmen Nevin Ayan da H.İ'ye, "Senin bacına yapsalar ne düşünürdün. Seni okuldan atacağız" diye tehditte bulundu. H.İ adlı erkek öğrenci, maruz kaldığı psikolojik baskı nedeniyle okulun balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulundu. H.İ., vahim olayın ardından felçli kalarak, yüzde 93 oranında engelli hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı müdür Ayşe Ersoy ile diğer öğretmenlerin H.İ'yi intihara yönlendirecek fiillerinin saptanmadığı gerekçesiyle 20 Nisan 2016 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

GURURU İNCİTİLDİ

Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişliğince 3 Ağustos 2016'da hazırlanan ikinci raporda, gençlerin yaşları itibariyle ergenlik döneminde bulunmaları bakımından olaylardan fazlası ile etkilenebileceği ve ani tepkiler verebileceği, karamsar ve isyankar bir yapıya sahip olabileceği ve kolayca öfkelenebileceğine dikkat çekildi. Raporda, "Duygusal-ruhsal gelişim özellikleri dikkate alınmadan, karşı cinsiyetten olan iki genç öğrenci ile kız-erkek ilişkileri gibi hassas bir konuda bireysel görüşme yapılması ve olayı anlamaya yönelik bir yaklaşım sergilenmesi gerekirken, duyulan öpüşme olayını kanıtlamak amacıyla suçlayıcı ifadelerin kullanıldığı, bu nedenlerle H.İ'nin gururunun incinmiş olabileceği" tespiti yapıldı.

PSİKOLOJİK ŞİDDET

H.İ'nin ailesi, MEB'e başvurarak zararlarının tazminini istedi. Taleplerinin reddedilmesi üzerine ailenin avukatı Ali Habip, H.İ'nin hakaretlere, psikolojik baskıya ve şiddete maruz kaldığı için balkondan atladığını, olayda idarenin hizmet kusurunun bulunduğunu ileri sürerek, maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

TAZMİNATA HÜKMETTİ

Hatay 1'inci İdare Mahkemesi ise oybirliği ile 8 Temmuz 2020'de örnek bir karara imza attı. Mahkeme, H.İ'ye "kalıcı sakatlık-sürekli iş göremezlik tazminatı" olarak 1 milyon 410 bin TL, anne ve babasına da bakım gideri olarak 109 bin TL ödenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca H.İ ve ailesine de toplamda 210 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.