YÖK'ten tüm üniversitelere 'Benzer bölümler' uyarısı
YÖK, üniversitelere bir yazı göndererek, akademik personel alım ilanlarında veya lisansüstü programlara başvurularda, sadece isimdaş fakültelerin mezunlarıyla sınırlı koşul konulmamasını istedi.
|17 Eylül 2020 14:20
|Yazdır
Bilindiği üzere İktisat bölümü hem SBF hem İBBF hem de İktisat fakültesi altında bulunabilmektedir.
Bazı üniversiteler, akademik personel alım ilanlarında veya lisansüstü programlara başvurularda, sadece bir üniversitenin bir bölümüne başvuru imkanı tanırken diğer fakültelerin aynı isimdeki diğer bölümlerine başvuru hakkı tanımamaktadır. YÖK'ten görülen yazıda, bu türden uygulamaların üzülerek müşahede edildiğine değinilerek, bu tür keyfi uygulamalar yapılmaması istendi.
İŞTE RESMİ YAZI
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|2020 YDS giriş belgeleri erişime açıldı
17 Eylül 2020 14:05
|Okullar için işe alınacak 523 kişi kura ile belirlendi
15 Eylül 2020 20:15
|2020 KPSS'de, yerel saat sorusu ileri miydi, geri miydi?
15 Eylül 2020 13:47
|Cizre Belediyesi, sözlü sınava bir gün kala, personel alım ilanını iptal etti
15 Eylül 2020 13:19
|2020 KPSS lise başvuru kılavuzu yayımlandı
15 Eylül 2020 09:08
|KPSS her yıl yapılmalı! İki yılda bir yapılan başka bir sınav yok
14 Eylül 2020 16:28
|Kişiye özel dediğimiz kadroların yazılı sınavlarına bir kişi girecek!
14 Eylül 2020 10:12
|KPSS ile atanan 25 zabıta memuru göreve başladı
13 Eylül 2020 22:45
|KPSS Alan Bilgisi sınavı sorularını değerlendiriyoruz
13 Eylül 2020 14:30
|TCDD 17 ay sonra sonuçları açıkladı. 188 kadro iptal edildi
12 Eylül 2020 08:48