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YÖK'ten tüm üniversitelere 'Benzer bölümler' uyarısı

YÖK, üniversitelere bir yazı göndererek, akademik personel alım ilanlarında veya lisansüstü programlara başvurularda, sadece isimdaş fakültelerin mezunlarıyla sınırlı koşul konulmamasını istedi.
 17 Eylül 2020 14:20
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YÖK'ten tüm üniversitelere 'Benzer bölümler' uyarısı

Bilindiği üzere İktisat bölümü hem SBF hem İBBF hem de İktisat fakültesi altında bulunabilmektedir.

Bazı üniversiteler, akademik personel alım ilanlarında veya lisansüstü programlara başvurularda, sadece bir üniversitenin bir bölümüne başvuru imkanı tanırken diğer fakültelerin aynı isimdeki diğer bölümlerine başvuru hakkı tanımamaktadır. YÖK'ten görülen yazıda, bu türden uygulamaların üzülerek müşahede edildiğine değinilerek, bu tür keyfi uygulamalar yapılmaması istendi.

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