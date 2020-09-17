Bir belediye başkanın daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
Samsun'un Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
|17 Eylül 2020 22:27
|Yazdır
Samsun'un Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sarıcaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görülen lüzum üzerine tarafıma yapılan Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum gayet iyidir. Kendimi evde izole edip karantinaya aldım. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla." ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|84 yaşındaki anne ile 55 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi
17 Eylül 2020 22:18
|'Oğlumun testi pozitif çıkınca dünya başıma yıkıldı'
17 Eylül 2020 19:59
|'Gencecik insanlar çok büyük oksijen açlığı içerisinde'
17 Eylül 2020 19:55
|Vaka sayısı bin 700'ün altına indi
17 Eylül 2020 19:41
|Koronavirüsü yenen Başkan: 3 gece hiç uyuyamadım
17 Eylül 2020 19:39
|'Gerçekten kendimizi savaşçı gibi hissettik'
17 Eylül 2020 19:29
|Kovid-19'u yenen Meltem hemşire yeniden görev başında
17 Eylül 2020 19:28
|Koronavirüse yakalanan Ak Partili eski vekil vefat etti
16 Eylül 2020 23:39
|Bu ilde özel araçlarda maske takma zorunluluğu getirildi
16 Eylül 2020 23:21
|'Gencecik insanların nefeslerinin daraldığını görüyoruz'
16 Eylül 2020 22:56