Ümitcan'ın öğretmen annesi ölü olarak bulundu, aile Müge Anlı'yı suçladı
|18 Eylül 2020 07:00
|Yazdır
Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulunmuştu. Erkek arkadaşı olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler, bir süre sonra sosyal medyaya sızdı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alındı. Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Ümitcan Uygun'un öğretmen olan annesi Gülay Uygun, sabah saatlerinde evden çıktı.
Gülay Uygun'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ve Uygun'un yakınları, kayıp öğretmeni aramaya başladı. Gülay Uygun, yakınları tarafından Keçiören'de her zaman ki gittikleri boş alanda başından silahla vurulmuş şekilde bulundu.
Olay yerine çağırılan polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uygun'un hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un intihar ettiği belirlendi. Uygun'un akrabaları ise olay yerine gelerek ağladı.
Gülay Uygun'un eşi ve oğlu Ümitcan Uygun avukatları ile muhabirlere yapmış olduğu açıklamada, ölümüne neden olan kişinin Müge Anlı olduğunu iddia ettiler .
İşte o video:
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Siber saldırı bir hastayı öldürdü
18 Eylül 2020 06:50
|Hatay'da feci kaza: 1 asteğmen hayatını kaybetti
17 Eylül 2020 21:44
|1 milyon dolarlık koleksiyon banknotu ele geçirildi
17 Eylül 2020 21:27
|Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi gözaltına alındı
17 Eylül 2020 20:13
|78 yaşındaki kadın dolandırıcılara 350 bin lira kaptırdı
17 Eylül 2020 20:02
|Isparta'da 1800 yıllık kitabe ele geçirildi
17 Eylül 2020 19:15
|Gazeteci-Yazar Taha Akyol'u dolandıranlar yakalandı
17 Eylül 2020 19:13
|Can Dündar'ın kaçak sayılma süreci başlatıldı
17 Eylül 2020 18:29
|İBB meclisinde kavga çıktı
17 Eylül 2020 17:43
|Milyonluk PTT vurgununda yeni gelişme
17 Eylül 2020 16:14