Ümitcan'ın öğretmen annesi ölü olarak bulundu, aile Müge Anlı'yı suçladı

Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulunmuştu. Erkek arkadaşı olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler, bir süre sonra sosyal medyaya sızdı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alındı. Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ümitcan Uygun'un öğretmen olan annesi Gülay Uygun, sabah saatlerinde evden çıktı.

Gülay Uygun'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ve Uygun'un yakınları, kayıp öğretmeni aramaya başladı. Gülay Uygun, yakınları tarafından Keçiören'de her zaman ki gittikleri boş alanda başından silahla vurulmuş şekilde bulundu.

Olay yerine çağırılan polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uygun'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un intihar ettiği belirlendi. Uygun'un akrabaları ise olay yerine gelerek ağladı.

Gülay Uygun'un eşi ve oğlu Ümitcan Uygun avukatları ile muhabirlere yapmış olduğu açıklamada, ölümüne neden olan kişinin Müge Anlı olduğunu iddia ettiler .

İşte o video: