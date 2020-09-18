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Dönere lohusa şerbeti, cacığa karpuz kabuğu katmışlar

Tarım Bakanlığı, gıdalardaki usulsüzlükleri dönem dönem listelerle açıklıyor. At eti de var, çayda boya da. Ama akla hayale gelmeyecek başka hileler de var.
 18 Eylül 2020 09:03
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Dönere lohusa şerbeti, cacığa karpuz kabuğu katmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünlerin ve firmaların listesi kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık son olarak 91 firmadan 113 parti ürünü listeye aldı. 2012'den bu yana toplamda 3 bin 605 parti ürün tağşiş ve taklit listesine alınmış oldu.

Sefer Levent Hürriyet gazetesindeki köşesinde 'Bize neler yediriyorlar' başlığıyla yazdığı yazısında yapılan hilelere dikkat çekti.

İŞ VATANDAŞA DÜŞÜYOR

Vatandaşların aldığı ürünlere dikkat etmesi gerektiğini belirten Levent, "Madem ki ünlü marketlerin kendi denetimleri, bakanlıkların teşhiri, para cezaları, bizlerin yazması yetmiyor o zaman iş vatandaşa düşüyor. Aldığınız ürünü, içindekileri, kaça satıldığını lütfen inceleyin. Restoranların cicili bicili masalarına, lüks konforlu koltuklarına, maskelerini takmış hizmet veren garsonlarına aldanmayın.

O restoranların önce mutfaklarına dalın. Pandemi döneminde ekstra dikkatli olmak zorundasınız. Garsonlar yetmez, aşçılarda mutfaktaki diğer personelde maske var mı, temizlik kurallarına uyuluyor mu asıl onları inceleyin. Yaklaşık iki yıl önce bu köşede kaleme almıştım. Bakın gıda sahtekarları açıklananlar dışında sağlığınıza nasıl suikastte bulunuyor. Cebinizdeki paraya nasıl göz dikiyor sizi nasıl kandırıyorlar... Bir kez daha hatırlatıyorum, uyarıyorum..."

LOHUSA ŞERBETLİ DÖNER

Etin kilogram fiyatı belli. Önünüze gelen 150-200 gramı döner etinin fiyatı, nasıl oluyor da etin 150-200 gramından ucuz olabilir, bir düşünün. Cevap basit bazı restoran ve büfeler et dönerde soya kıyması, tavuk ve hindi eti kullanıyor. Sahte dönerin içine ayrıca hayvanların iç organları, bağırsak, hayvan tırnağı, tavuk kırıntıları da katılıyor.

KARABİBER YERİNE AĞAÇ

Karabiber pahalı bir baharat. Ama bazı restoranların masasında karabiber görünümlü şeyler var. Şeyler diyorum çünkü tanımlamak zor. Bu karabiberin içinde karabiber dışında, çöp, dal, yaprak aklınıza ne gelirse var. Öğütülmüş önünüze konulmuş. Benzer uygulamaların kırmızı biber ve pul biber başta olmak üzere tüm baharatlar için yapıldığını da belirteyim.m bu karışım anlaşılmasın diye lohusa şerbeti ile de renklendiriliyor.

ANTEP FISTIĞI DEĞİL O BEZELYE

Özellikle tatlılarda kullanılan Antepfıstığı yerine bezelye ve yeşile boyanmış yerfıstığı kullanılıyor. Tereyağlı diye satılan baklava başta olmak üzere tatlılara tereyağı aroması ya da margarin ekleniyor. Baklava şerbetlerinde şeker yerine bolca tatlandırıcı ve mısır glikozu kullanılıyor. Ceviz yerine leblebi tozu, şeker yerine mısır şurubu kullanımı da çok yaygın.

CACIĞA KARPUZ KABUĞU DÜŞMÜŞ!

Karpuz kabuğunun yeşil kısmını incecik hale getirilip salatalık izlenimi veriliyor ve cacık yapımında kullanılıyor. Kaymaksız yoğurdun üstüne incecik peçeteyi yayıyorlar, oldu sana kaymaklı. Afiyet olsun!
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