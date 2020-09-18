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İkinci el otomobil piyasasında işler çığırından çıktı!

İkinci el otomobil piyasasında işler çığırından çıktı! Fiyatları gören şaşkına döndü 20 yaşın üstündeki araçlar sıfır araç fiyatına satılıyor...
 18 Eylül 2020 09:45
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İkinci el otomobil piyasasında işler çığırından çıktı!

Fiyat artışını fırsat bilenler, 20 yaşın üzerindeki araçları sıfır otomobil fiyatına satışa çıkardı.

İkinci el piyasasında fiyatların artmasıyla birlikte fırsatçılara gün doğdu. İkinci el araçların satıldığı internet sitesini ziyaret eden vatandaşlar, 20 yaşındasın üzerindeki araçlara sıfır otomobil fiyatı yazıldığını görünce tepki gösterdi.

Kuş serisi diye tabir edilen 20 yaş üzerindeki ikinci el otomobiller 145 bin liralara varan fiyatla satışa sunuldu.

İnternetten satılan araçların fiyatları artırdığını ifade eden Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, "Vatandaşlar internetteki fiyatlara bakıp araç alamaya kalkmasınlar.

Galericilere ve araba pazarlarına gitsinler. İnternetteki fiyatlar suni. Bütün fiyatların artmasına sebebiyet veriyorlar. Serçe serisine bile 30 bin liradan 100 bin liraya kadar para isteniyor. Böyle giderse araç fiyatlarında artış devam eder. Bu meseleyi halletmemiz lazım. Son 8 aydır fiyatlar yüzde yüz artış gösterdi" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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