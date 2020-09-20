ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sona erdi. Adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.
|20 Eylül 2020 12:45
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ÖABT, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din kültürü ve ahlak, Rehber, Beden eğitimi, Okul öncesi, ilköğretim matematik, Fen bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya ve İmam hatip meslek dersleri öğretmenliği alanlarında yapılıyor.
Saat 10.45'te başlayan ÖABT sosyal bilimleri alanları için 120 dakika, Sayısal alanlar için de 150 dakika sürdü.
İmam Hatip Meslek Dersleri öğretmenliği için de ÖABT saat 14.45'te başlayacak.
ÖABT'ye giren adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.
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