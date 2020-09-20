1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sona erdi. Adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.
 20 Eylül 2020 12:45
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

ÖABT, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din kültürü ve ahlak, Rehber, Beden eğitimi, Okul öncesi, ilköğretim matematik, Fen bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya ve İmam hatip meslek dersleri öğretmenliği alanlarında yapılıyor.

Saat 10.45'te başlayan ÖABT sosyal bilimleri alanları için 120 dakika, Sayısal alanlar için de 150 dakika sürdü.

İmam Hatip Meslek Dersleri öğretmenliği için de ÖABT saat 14.45'te başlayacak.

ÖABT'ye giren adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.

Yapılan değerlendirmeler için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
11 kişilik örnek sözleşmeli alıma toplam 1087 başvuru oldu
20 Eylül 2020 00:04		 Adıyaman Üniversitesi bir ilanı daha sınırlandırdı
20 Eylül 2020 00:03
Adalet Bakanı Gül: Yakında 10 bin personel alımı için ilan açacağız
19 Eylül 2020 22:45		 KPSS ÖABT öncesi gerekli tedbirler alındı
19 Eylül 2020 17:41
İstanbul iline 400 bekçi alınacak
18 Eylül 2020 19:33		 YÖK daha dün uyarmasına rağmen yine hatalı ilan yayımlandı
18 Eylül 2020 14:45
MEB'e, TYP kapsamında 62 bin 698 geçici işçi alınacak
18 Eylül 2020 09:56		 525 kişinin alınacağı kadroya 2 bin 191 kişi başvurdu
17 Eylül 2020 23:09
YÖK'ten tüm üniversitelere 'Benzer bölümler' uyarısı
17 Eylül 2020 14:20		 2020 YDS giriş belgeleri erişime açıldı
17 Eylül 2020 14:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:13 - Aboneliğini devretmeyenler için Yargıtay'dan emsal karar14:06 - Belediye başkanının yeni makam aracı elektrikli motosiklet14:04 - Gözde programlarda yüzlerce kontenjan bulunuyor14:02 - İYİ Parti Genel Başkanlığına Meral Akşener yeniden seçildi13:58 - MSB: Hava harekatıyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi13:48 - Altına zam geldi, sahte bilezik satışları patladı
13:38 - Emniyet müdüründen telefonuna kılıf takıp, maske takmayan sürücüye sitem13:29 - Önce dövdüler, sonra kaçırdılar, şimdi gözaltındalar13:19 - Maske ve sosyal mesafesiz tekne turunda dikkat çeken görüntüler13:15 - Başkan Böcek'in sağlık durumunda düzelme sürüyor13:10 - RTÜK İletişim Merkezine gönderilen hakaret içerikli bildirime dava13:02 - Bakan Koca: 3 tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltırız
12:59 - Türkücü avukat, şarkısına adliyede klip çekti12:55 - Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sabah oturumu yapıldı12:49 - Sahte belgelerle kendini ölmüş gösteren Youtuber yakalandı12:45 - ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz12:40 - Korona savaşçıları, bu kıyafetlerden sırılsıklam çıkıyorlar
12:33 - Aylarca evine kimseyi almadı, virüs, bayramda gelen kızından bulaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yüz yüze eğitim yarın başlıyor... İşte detaylar
YouTuber'lar aylık gelirde şirketleri bile geçti
ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
Yunanistan'daki alçak manşetin altından o isimler çıktı
FETÖ'nün hala karanlık yönleri var
Veliler yanlış anladı, tek ilçeden beş bin başvuru yapıldı
Kime gönül verdiyse hayatını zindan etti
Maske'de filtre endişesi... 'Cep'ine bak maskeyi al
11 kişilik örnek sözleşmeli alıma toplam 1087 başvuru oldu
İşte TBMM'nin son idam çalışması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
okulların açılmasının erteleneceği iddiası 1
mesut Yılmaz 5
deneyyap Türkiye Atölye 1
18.09.2020 bayern münih vs schalke 04 maçı 1
19 eylül gaziler günü 2
piston aşağı indi 3
Zeynep Ergül 2
sokağa çıkma yasağı 4
çok yüksek vaka sayılarına rağmen okulların açılması 1
türk tabipler birliği corona kadar tehlikelidir 4
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam