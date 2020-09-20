Valiler arasındaki 'Anadolu Aslanı' atışması gülümsetti
|20 Eylül 2020 10:39
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Sivas Valisi Salih Ayhan ile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu arasında Kangal köpeği ve Aksaray malaklısı için kullanılan "Anadolu Aslanı" ifadesi nedeniyle sosyal medyada gülümseten atışma yaşandı.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından "Sivaslı kardeşlerim alınmasın ama 'Anadolu Aslanı', Aksaray malaklısıdır." paylaşımında bulundu.
Sivas Valisi Salih Ayhan ise Aydoğdu'ya cevaben yaptığı paylaşımda, "Neden alınalım Sayın Valim Hamza Aydoğdu, Sivaslılar bilir ki her şey cüsse ile olsaydı ormanın kralı aslan değil, fil olurdu. Sağlık, afiyet diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Valiler arasında yaşanan "Anadolu Aslanı" atışması paylaşımı, kısa sürede büyük beğeni topladı.
Atışmaya Demir Grup Sivasspor Kulübü de "goool" ifadeleriyle katıldı.
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