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Çöp arabasını özenle temizleyen temizlik işçisi sosyal medyada ilgi odağı oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde temizlik işçisi Ecvet Ürün'ün kullandığı el arabasını özenle temizlediği görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.
 20 Eylül 2020 14:45
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde temizlik işçisi Ecvet Ürün'ün kullandığı el arabasını özenle temizlediği görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Tatvan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 5 çocuk babası Ürün'ün, temizlik arabasını bezle sildiğini gören çevredekiler, görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaştı.

Kısa sürede çok sayıda kişinin beğendiği görüntüleri izleyenler, işçinin arabası için gösterdiği özene kayıtsız kalmayarak destek mesajları verdi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de örnek davranışından dolayı 45 yaşındaki Ürün'ü tebrik etti.

Geylani, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Alın teri ile elde edilmiş kazanç hem güzel hem temiz hem de helaldir. Emekçi kardeşimizin emeğine yüreğine sağlık. Helal olsun. Bizlere de ne mutlu ki işine değer veren mesai arkadaşlarına sahibiz." ifadelerine yer verdi.

- "Arabamı sürekli dezenfekte ediyorum"

Çarşı merkezindeki temizlik işinde çalışan Ürün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her sabah işe başlarken arabamı yıkıyorum. Öğlen mesai arasında da arabamı tekrar yıkayıp dezenfekte ediyorum. Akşam yine arabamı temizleyip belediyeye teslim ediyorum. Devletin malına iyi bakıyorum. Devletin malı bizim malımızdır." dedi.

5 çocuğunun da öğrenci olduğunu belirten Ürün, işini severek yaptığını, bu işten kazandığı parayla ailesini geçindirdiğini belirterek, Belediye Başkanı Geylani'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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