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Ankara'daki skandal olaya Bakan Koca'dan sert tepki: Devlet, geçit vermeyecek

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınları sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olaya ilişkin, 'Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek.' ifadelerini kullandı.
 22 Eylül 2020 03:46
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Ankara'daki skandal olaya Bakan Koca'dan sert tepki: Devlet, geçit vermeyecek

İlçedeki bir berber dükkanında tıraş olan Fırat Ö. ve Ahmet Ö'nün yanlarına giden Emrah Keskin, 2 kardeşe ateş etti. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Ö'nün yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamasının ardından haberi duyan yakınları hastaneye geldi.

Güvenlik görevlilerinin yetersiz kalması üzerine ameliyathaneye zorla girmek isteyen grup, içeride bulunan sağlık personeline saldırdı. Ameliyathane kapısına sedyelerle barikat kurarak korunmaya çalışan sağlık görevlileri, polis ekiplerinin saldırganlara müdahalesinin ardından göreve dönebildi.

Bu arada, grubun saldırısı esnasında sağlık personelinin ameliyathane kapısında toplanarak, saldırganların içeri girmesini önlemek için çabaladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer aldı.

BAKAN KOCA'DAN GÖRÜNTÜLERE TEPKİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınlarının sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştığı olaya ilişkin, "Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde kendilerini saldırganlardan korumaya çalışan sağlık görevlilerinin görüntüsünü paylaşarak şunları kaydetti:

"Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek."
İhlas Haber Ajansı
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