Sağlık çalışanlarına saldıranlara 'adli tahkikat' başlatıldı
|22 Eylül 2020 09:02
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Ankara Valiliği, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmeden önlendiğini ve sorumlular hakkında adli tahkikat başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, silahlı bir kavga sonucu Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmeden görevliler tarafından önlendiği belirtildi.
Açıklamada, sorumlular hakkında derhal adli tahkikatın başlatıldığı bilgisi verildi.
Ankara Valisi Vasip Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fedakar sağlık çalışanlarına yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınadığını belirterek, "Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.
Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum.Vasip Şahin (@vasipsahin) September 22, 2020
Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın. https://t.co/0vtfoc7tN9
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