Maskesiz şahıstan polise tehdit: Sen zor kullan, o zaman görüşürüz
|23 Eylül 2020 13:50
|+Aa- Yazdır
Tuzla'da polis ekipleri maske denetimi yaptı. Kimliğini vermek istemeyen bir şahıs polise, "Kimliğimi vermem. Kusura bakmayın. Sen zor kullan, o zaman görüşürüz" demesi dikkat çekti.
Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde, vatandaşların maske kullanımları kontrol edildi.
Caddede maskesiz yürüyen vatandaşlara idari para cezası kesti. Bazı vatandaşlarda ise duruma tepki gösterdi.
Caddede motor üzerinde maskesiz bir şekilde seyir eden bir vatandaş, polislere kimliğini vermemek için direndi. Polisin bütün uyarılarına rağmen maskesini takmayan şahıs kimliğini vermemekte de ısrar etti. Yüzünde maske olmayan ve zorluk çıkartan şahsı polisler gözaltına almak istedi. Gözaltına alındığı sırada telefonundan arama yapan şahıs, " Bana teşkilatın numarasını gönderin" dikkat çekti. Motor sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
"Bu benim sağlığımın sıkıntısı sizi ilgilendirmez"
Bir başka vatandaş ise sigara içtiği için maskesini çenesinde taşıdığını ileri sürerek, "Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Maske ile sigarayı nasıl içeceğim. Bu benim sağlığımın sıkıntısı sizi ilgilendirmez" şekline konuşması dikkat çekti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Maske denetiminde ortalık karıştı: 2 polis yaralı
23 Eylül 2020 13:51
|Otomobille çarpışan ambulanstaki 4 sağlık çalışanı yaralandı
23 Eylül 2020 13:38
|Dizi oyuncusu arkadaşı tarafından silahla vuruldu
23 Eylül 2020 13:17
|Samsun'da yatakhanede kalan inşaat işçisinin ölümü şüpheli bulundu
23 Eylül 2020 12:59
|Keçiören'deki sağlıkçılara saldırı soruşturmasında 2 gözaltı
23 Eylül 2020 12:57
|Hatay'da babasını bıçakla öldüren kişi intihara kalkıştı
23 Eylül 2020 11:47
|Polis ceza yazıp, maske verdi! Bakın 5 dakika sonra nasıl yakalandı
23 Eylül 2020 11:46
|Ticaret Bakanı, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katıldı
23 Eylül 2020 11:36
|Kadıköy'de ambulans kaza yaptı: 4 sağlıkçı yaralandı
23 Eylül 2020 10:15
|Baba ve iki çocuğunu rehin aldıkları iddiasıyla iki zanlı tutuklandı
23 Eylül 2020 10:13