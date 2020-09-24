İBB, Üsküdar'da Kız Kulesinin karşısındaki büfeleri yıktı
İstanbul'da Kız Kulesi karşısında bulunan 2 büfe İBB ekipleri tarafından yıkıldı. Zaman zaman gerginliğin yaşandığı yıkım çalışmaları sırasında büfede çalışan bir kişi gözyaşlarını tutamadı.
|24 Eylül 2020 00:12
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İstanbul'da Üsküdar Sahili Kız Kulesi karşısında bulunan 2 büfe için yıkım kararı alındı.
Kararın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve çevik kuvvet ekipleri sabah saatlerinde yıkım için bölgeye geldi.
Yıkım öncesinde büfenin önündeki sahil yolu güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.
BÜFE SAHİPLERİ TEPKİ GÖSTERDİ
Ardından büfede bulunan eşyalar, dışarı çıkarıldı. Büfe sahipleri ve çalışanlar herhangi bir belgenin ellerine ulaşmadığını iddia ederek tepki gösterdi.
Tahliyenin işlemlerinin ardından yıkım çalışmalarının başladı.
İş makinaları ile 2 büfe yıkıldı. Yıkım çalışmaları sırasında çevik kuvvet polisleri de sahil yolunda bekledi. Büfe çalışanı bir kişi ise yıkım sırasında ağladı.
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