Doların yükselişi devam ediyor

SOSYAL HİZMET UZMANI BOŞ GÜNLERİNDE ÖZEL BİR AİLE DANIŞMA MERKEZİNDE ÇALIŞABİLİR Mİ? 657 sayılı Kanunun 28. maddesine yer alan hüküm bağlamında memur olsun, sözleşmeli olsun bir sosyal hizmet uzmanının bu statüsü devam ettiği sürece gerek özel bir aile danışma merkezinde çalışması gerekse bu alanda bir işyeri açmasının mümkün olmadığını değerlendirmekteyiz.