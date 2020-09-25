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'Kobani olayları' operasyonu: Belediye Başkanı dahil 82 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında HDP'li Kars Belediye Başkanı, HDP'li eski milletvekilleri ile HDP'nin MYK üyelerinin olduğu öğrenildi. Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata, Emine Ayna hakkında gözaltı kararı verildi.
 25 Eylül 2020 07:43
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kobani olayları ile ilgili ankara merkezli operasyonda 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyeleri de var.

Öte yandan HDP Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen hakkında da gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları ile ilgili Ankara merkezli 7 ilde yapılan PKK/KCK operasyonu kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 ilde başlattığı PKK/KCK operasyonu ile ilgili açıklamada bulundu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "06-07-08/ Ekim 2014 tarihlerinde, Ülkemiz genelinde 'KOBANİ' olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde; PKK/KCK terör örgütü sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP (Halkların Demokratik Partisi) MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organlarında "Fırat Haber Ajansı ve Gençlik Yapılanması, Kadın Yapılanması v.b" üzerinden halkı sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda yaptıkları çağrılar üzerine;

Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki iller başta olmak üzere (35) il, (96) ilçe ve (131) yerleşim yerinde, özellikle 06.10.2014 tarihinden başlayarak 07-08-09.10.2014 tarihlerinde yollara barikatlar kurmak sureti ile yolların kesildiği, uzun namlulu silah, molotof kokteyli havai fişek, taş ve sopa kullanmak suretiyle kamu binalarına, kamu araçlarına, vatandaşların ikametlerine, işyerlerine ve araçlarına zarar verildiği, çok sayıda vatandaşın ve kolluk kuvvetinin olaylarda yaralandığı, bazı illerimizde vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği olaylar meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Terör eylemlerinde 37 kişi öldü

Yapılan açıklamada meydana gelen Terör olayları kapsamında 07.10.2014 gününden başlayarak 08-09.10.2014 tarihleri arasında terör eylemleri sonucunda 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Terör eylemlerine dayalı cinayetlerin 07.10.2014 tarihinde işlenmeye başlandığı da bildirilen açıklamada, bu yöndeki çağrıların kararlı şekilde 08.10.2014 tarihinde de devam ettiğinin görüldüğü ifade edildi.

Meydana gelen olaylarda 9 ayrı suç defalarca işlendi

Açıklamanın devamında ise meydana gelen olaylarda işlenen suçlar da yer aldı. Buna göre, nitelikli adam öldürme (37), adam öldürmeye teşebbüs (29), mala zarar verme (3777), alıkoyma (25), hırsızlık (395), yağma (15), işyeri ve konut dokunulmazlıklarını ihlal (308), Türk Bayrağını Yakma (13), Atatürk'ü Koruma Kanununa Muhalefet (7) suçları işlenirken 326 güvenlik görevlisi ile 435 vatandaşta yaralandı.

Başlatılan soruşturmada Demirtaş ile Yüksekdağ gözaltına alınmıştı

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı, "Ülke genelinde meydana gelen eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2014/146757 sayı ile soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu tutuklu olarak bulunmakta olup gelinen aşama itibariyle Ankara merkezli 7 ilde, 25.09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir.

Karar gereği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."
Memurlar.Net
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