Asansörde tacize uğrayan kadın şikayetçi olmadı: Uğraşmak istemiyorum
|25 Eylül 2020 13:56
|+Aa- Yazdır
Bursa'daki olay, geçen hafta merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, evinin bulunduğu siteye giren L.K.'den sitenin bahçe giriş kapısını açması için yardım istedi.
Önce yüzüne, ardından kalçasına dokundu< Kapıyı açan L.K. ile aynı apartmana giren kişi, birlikte asansöre bindi. L.K., kendisiyle konuşmak isteyen kişiden rahatsız olunca asansörden inmek istedi. Bu kişi asansörden ineceği sırada L.K.'nin yüzüne dokundu.
Komşusunun 5 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunup, valize koymaya çalışmış
L.K. kendisini taciz eden kişinin elini itti. Bu kez de şüpheli, L.K.'nin kalçasına dokundu. L.K., asansörden inerek, şüpheliye tepki gösterdi. Şüpheli ise L.K.'ye asansöre tekrar binmesi için eliyle 'gel' işareti yaptı.
L.K. uzaklaşırken, şüpheli asansörde kamera olduğunu fark edince, zemin kata inip apartmandan çıktı.
Bu arada olay anı, asansördeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, şüphelinin L.K.'nin önce yüzüne dokunduğu, duruma tepki gösterip inerken de kalçasına dokunduğu görüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Aracına arı girince kaza yaptı: 1 yaralı
25 Eylül 2020 15:45
|Halil Sezai davasında baltalı görüntüler ortaya çıktı
25 Eylül 2020 15:05
|Dolandırıcıların son kurbanı emekli savcı... 380 binini aldılar
25 Eylül 2020 14:49
|Ormanlık alanda 8 yeri ateşe veren şüpheli tutuklandı
25 Eylül 2020 14:45
|Afgan kadın, küçük yaştaki kızıyla evlenmek isteyen genç tarafından öldürüldü
25 Eylül 2020 14:27
|Çapa'da, 'maskeni doğru tak' diyen hasta bakıcı darp edildi
25 Eylül 2020 14:22
|Lazer epilasyon yaptıran kadının vücudunda yanıklar oluştu
25 Eylül 2020 13:50
|Simitçi kılığında bayılma numarasıyla dolandırıcılık
25 Eylül 2020 13:35
|Polisin ceza yazmaya çalıştığı sürücü motosikletini yakarak kaçtı
25 Eylül 2020 12:51
|Yunusemre Kaymakamı Kantay'ın makam aracı kaza yaptı: 2 yaralı
25 Eylül 2020 12:18