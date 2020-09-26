1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çapa'da sağlık çalışanını darp eden şahıs cezaevinden izinli çıkmış

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maske takmadığı için sağlık çalışanı tarafından uyarılmasının ardından hastane personeline saldıran şahıs adliyeye sevk edildi.
 26 Eylül 2020 12:25
+Aa- Yazdır
Çapa'da sağlık çalışanını darp eden şahıs cezaevinden izinli çıkmış

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit'i maske uyarısı yaptığı için darp eden Furkan T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Furkan T.'nin işlediği hırsızlık suçu nedeni ile ceza aldığı ve açık cezaevinden izinli olarak dışarıda olduğu öğrenildi.

Olay, dün İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yakınını hastaneye getiren Furkan T., maskesini düzgün takmadığı için hasta bakıcı olarak görev yapan Rıfat Babayiğit tarafından uyarıldı. Kendisini uyaran sağlık çalışanı ile tartışmaya başlayan Furkan T., Babayiğit'i darp etmeye başladı. Kavga güçlükle diğer vatandaşlar tarafından ayrılırken, kaş ve göz bölgesinden yaralanan Babayiğit ameliyata alındı. Sağlık çalışanını darp eden Furkan T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürdü.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN HÜKÜMLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sağlık çalışanını darp eden Furkan T.'nin başka bir suçtan hüküm giydiği de ortaya çıktı. Furkan T.'ye, polis ekipleri tarafından yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) daha önce hırsızlık suçundan ceza yediği ve açık cezaevinden 3 Kasım'a kadar izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gasp edip 7 metreden dereye attılar
26 Eylül 2020 11:56		 Esenyurt'ta taksi durağında silahlı sopalı kavga: 2 ölü 5 yaralı
26 Eylül 2020 11:32
Lojmanda 'Beni tanımadın mı?' kavgası
26 Eylül 2020 11:20		 Kendilerini filyasyon ekibi olarak tanıttılar 17 yaşındaki kızı kaçırdılar
26 Eylül 2020 10:59
Çantasını aldıkları kadını böyle sürüklediler
26 Eylül 2020 10:15		 Yabancı uyruklu genç kız merdivende ölü bulundu:3 gözaltı
26 Eylül 2020 09:28
Botoks sonrası ölümde yeni iddia: 'Koronavirüsten öldü' deyin
26 Eylül 2020 09:00		 20 milyonluk kuyumcu vurgunu iddiası
26 Eylül 2020 08:35
Temaslı olduklarını bildiren sağlık çalışanı darp ettiler
26 Eylül 2020 06:39		 Kavga ihbarına giden polis ekiplerine saldırı: 6 yaralı
26 Eylül 2020 06:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:40 - Yerli ve milli yazılım kartı döviz kaybını engelleyecek12:36 - Aynı aileden 5 kişi virüsü yendi: Çektiğimiz acıları yaşamayan bilmez12:31 - FETÖ operasyonunda dikkat çeken isimler: Başhekim de var profesör de12:25 - Çapa'da sağlık çalışanını darp eden şahıs cezaevinden izinli çıkmış12:23 - İki kızı aynı hastalıktan ölen annenin feryadı: Yıldız yaşasın12:19 - Fahrettin Altun: CİMER sürecinin kısalması için gayret sarf ediyoruz
12:14 - İmamoğlu, gazete satış büfelerini boşaltmak için %500 zam yaptı12:13 - 'Genç hastaların nefes alamadıklarını görmek travma yaratıyor'12:10 - Kars'taki Karahamza köyü karantinaya alındı12:08 - 'Doğal sit alanlarının statülerinin değiştirildiği' iddialarına yalanlama11:57 - Entübe durumdaki babasına hasret kalan yoğun bakım hemşiresinden uyarı11:56 - Gasp edip 7 metreden dereye attılar
11:47 - Uzaktan eğitim bilgisayar tamiri ve ikinci el satışa rağbeti arttırdı11:39 - Erdoğan'dan Deniz Kuvvetleri Günü mesajı11:37 - Genç cerrah, hastalarına 'nefes' olmanın mutluluğunu yaşıyor11:35 - FETÖ'nün avukat yapılanması operasyonda tutuklu sayısı 33'e yükseldi11:32 - Esenyurt'ta taksi durağında silahlı sopalı kavga: 2 ölü 5 yaralı
11:27 - Down sendromlu yüzücüden fark yaratan üniversite başarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Altın çakılıyor... İbre aşağı döndü
KPSS'ye hazırlanıyordu. Bakana hakaret etti, 'pişmanım' dedi
Meteoroloji uyardı: Bu illerde çatı uçması, ağaç devrilmesi yaşanabilir
Koronavirüste yeni test yöntemi
Üniversiteler açılmadı, o ilde kiralar düştü
Lojmanda 'Beni tanımadın mı?' kavgası
Zam yapmaktan korkan firmaların yeni oyunu: Gramaj
Mahkemeden iki garip FETÖ kararı
ÖSYM, 200 kadro için internetten aldığı başvuruları 10 gündür açıklayamıyor
Hep böyle kal öğretmenim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gito Yaylası 4
öğretmenlere ek ders ödenmemesi 3
rtük 2
Badı Saba 2
24.09.2020 istanbul depremi 1
istikan 1
yessir olmak 1
Roberto Bautista Agut 1
pardus 2
Annemi trenden nasıl atarım 2
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Engelli 2 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 28 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 11 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 107 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. 1 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam