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Gasp edip 7 metreden dereye attılar
İstanbul Bahçelievlerde 4 kişi otomobil alım satımı bahanesiyle bir restoran sahibini alıkoydu. Silah zoruyla para istediler önce, sonra da dayak başladı.En sonunda da talihsiz adam 7 metre yükseklikten bir dere yatağına atıldı. Ağır yaralanan restoran sahibinin tedavisi sürüyor. Gasp dehşetine imza atan saldırganlar Adliyeye sevk edildiler ve serbest kaldılar.
|26 Eylül 2020 11:56
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İstanbul Bahçelievlerde 4 kişi otomobil alım satımı bahanesiyle bir restoran sahibini alıkoydu. Silah zoruyla para istediler önce, sonra da dayak başladı.En sonunda da talihsiz adam 7 metre yükseklikten bir dere yatağına atıldı. Ağır yaralanan restoran sahibinin tedavisi sürüyor. Gasp dehşetine imza atan saldırganlar Adliyeye sevk edildiler ve serbest kaldılar.
İstanbulda 4 kişi otomobil alım satımı bahanesiyle bir restoran sahibini alıkoydu. Silah zoruyla para istediler, dövdüler, sonra da 7 metre yükseklikten bir dere yatağına atıldı. Ağır yaralanan restoran sahibinin tedavisi sürüyor. Adliyeye sevk edilen saldırgan ise serbest kaldı pic.twitter.com/OIh2zMaLFbMemurlarNet (@memurlarnet) September 26, 2020
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