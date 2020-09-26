Doktora tehdit: çocuklarını yetim bırakmak istemem
|26 Eylül 2020 17:09
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TRABZON'da babası vefat eden bir kişi telefonla aradığı aile hekimi Yılmaz Babutçu'yu, 'Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem. Allah rızası için kenti terk et yoksa beni katil edersin" diyerek tehdit etti. Doktorun kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.
Trabzon'da babası vefat eden bir kişi telefonla aradığı aile hekimi Yılmaz Babutçu'ya tehditlerde bulundu. Doktorun Trabzon'u terk etmesini isteyen kişi, "Defol git Trabzon'dan. Benim acım çok sıcak. Babamı senden dolayı kaybettim. Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem. Allah rızası için kenti terk et, yoksa beni katil edersin" dedi. Doktor kayda aldığı telefonla tehdit anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis doktoru tehdit eden kişiyi arıyor.
Ölümle tehdit ediliyorum, hastalarımız için gece gündüz teyakkuzda iken karşılığı bu olmamalı..bu şartlarda nasıl hizmet vereceğiz sayın; @ttborgtr @drfahrettinkoca @suleymansoylu @kilicdarogluk @dbdevletbahceli @RTErdogan pic.twitter.com/GYQ3XWdfzFDr.Yılmaz BABUTCU (@ybabutcu) September 26, 2020
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