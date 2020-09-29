Mühendislik tamamlamada 2020 yılı belirsizliği devam ediyor
|29 Eylül 2020 00:04
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Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2020-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülmektedir.
Mühendislik tamamlamada, 2020 yılı için hala bir açıklama yapılmış değildir. 2019 yılı başvuruları, 11 ila 18 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. 2019 yılı kılavuzu için tıklayınız.
Diğer taraftan, 2020/1 ALES sonuçları 3 Eylül 2020 tarihi itibariyle açıklanmıştır.
Mühendislik Tamamlama Programlarına yerleştirme işlemlerine başvuracak adaylar, Pandemi dolaysıyla aksayan sürece dair belirsizliğin sona erdirilmesini talep ediyor.
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