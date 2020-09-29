Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

YAYIN HİZMETİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 2/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ıı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ıı) Öncelikli yayın: Kanunlar çerçevesinde yayınlanması mecburi olan ve ilgili Bakanlık veya kurumun olumlu görüşü alındıktan sonra Üst Kurulca görüşülüp karara bağlanarak yayın kuruluşlarına gönderilen yayınları,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bendin altıncı cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

"Üst Kurulca reklam sürelerinden sayılmayacağına ve ücretsiz olarak yayınlanabileceğine karar verilmiş olan kamu spotları ile öncelikli yayınların yayını sırasında; Ek-2'de yer alan kamu spotu ve öncelikli yayın logoları sürekli olarak yer alır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin EK-2'si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

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