Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalında yeni gelişme!
|29 Eylül 2020 21:53
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Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Ferdi K., iki çocuk annesi eşi Esra K.'nın (27) evden kaçtığını belirterek bulunması için yardım istedi. Yapılan araştırmalar sonucu Genç kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz Koraltan ile kaçtığı ortaya çıktı. Şüphe üzerine K. çiftinin çocuklarına yapılan DNA testinde babalarının komşu Koraltan olduğu ortaya çıktı.
Kuyucak'ta yaşayan Koraltan programdan sonra evini Nazilli'ye taşımaya karar verdi. İddiaya göre Cengiz Koraltan, bugün saat 15.00 sularında Sümer Mahallesi 188 Sokak'ta evini taşıdığı sırada, iki arabayla gelen kimliği belirlenemeyen 8-9 kişilik grubun saldırısına uğradı. Darbedilen Cengiz Koraltan, sağlık ekibi tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
ATV'de yayımlanan Esra Erol'un programında bir kadın, çocuğunun kocasından değil komşusundan olduğunu öğrenince sevinç gösterisinde bulunmuştu.MemurlarNet (@memurlarnet) September 27, 2020
RTÜK bir açıklama yaparak, programla ilgili inceleme yapıldığını açıkladı.https://t.co/350nvcw4VD pic.twitter.com/KrD46MKvrO
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