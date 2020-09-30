Pozitif vakalılar ve temaslılar şehir içi otobüse binemeyecek

Koronavirüs salgınında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de riskli vatandaşlar yani, Koronavirüs tanısı konmuş kişiler ve bu kişilerin temaslılarının izolasyonda kalmaları gerekiyor. Bu kapsamda geliştirilen HES (Hayat Eve Sığar) Kodu uygulaması uzun süredir şehirlerarası ulaşımda, kurum ziyaretlerinde ve şimdilerde de okullarda kullanılmaya başlandı. HES Kodu sorgulamasında riskli çıkan vatandaşların seyahatleri ve ziyaretleri engelleniyor, denetimlerde izolasyon bölgelerine gönderiliyor ya da yurtlara yerleştiriliyor. Halk sağlığının korunması ve Koronavirüs salgınının önlenmesi için kapsamı genişletilen HES Kodu uygulaması artık şehir içi ulaşımda da kullanılmaya başlanacak. İlk olarak Gaziantep'te başlatılması planlanan uygulama için Sağlık Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'in imzaladığı protokol kapsamında, toplu taşıma araçlarında kullanılan Gaziantep Kart ile Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında entegrasyon sağlanacak.

Vatandaşlar, Gaziantep Kart için kullandıkları mobil uygulama üzerinden ya da kart dolum merkezlerinden HES Kodlarını Gaziantep Kart'ına tanımlayacak. Kişi otobüse binip kartını okuttuğunda sistem kişinin sağlık durumunu Sağlık Bakanlığı servislerinden sorgulayacak. Kişi eğer pozitif ya da temaslı ise sistemde riskli olarak gözükeceğinden otomatik olarak uyarı verecek. Bu kişilerin hem otobüse binmeleri engellenecek, hem de İç İşleri Bakanlığı tarafından izolasyon denetim tedbirleri uygulanacak. 600 bin kişinin otobüs kartına tanımlanacak sistemin kısa süre içinde ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.