RTÜK'ten 'Esra Erol'da' programına para cezası
|30 Eylül 2020 16:22
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Haftalık olağan toplantısını gerçekleştiren Üst Kurul, gündemindeki izleme raporlarını inceleyerek, karar verdi. ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da' programı ile ilgili raporu görüşen Üst Kurul, şüpheli aile ilişkilerinin aydınlatılması amacıyla DNA testi açıklanan yayında, 6 aylık bebeğin biyolojik babasının belirlendiğini ve yargının yapabileceği işlemlerin ticari meta gibi sunulduğunu tespit etti. Müzakereler sonucu Üst Kurul, programın 6112 sayılı kanunun 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (f) bendinde yer alan 'toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle ATV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
'KUR'AN-I KERİM'E SAYGISIZLIK' NEDENİYLE ŞİKAYET
RTÜK, ayrıca FOX TV'nin 'Yasak Elma' dizisi hakkında hazırlanan raporu da değerlendirdi. Raporda, tek gecelik ilişkilerin normalleştirildiği, çocuk ve gençler için olumsuz rol modeller oluşturulduğu, kutsal değerlere saygısızlık yapıldığı tespitleri yer alırken, ayrıca dizide Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle izleyicilerden çok sayıda şikayet alındığı da belirtildi. Üst Kurul, yayıncı kuruluşa idari para cezası uyguladı.
Üst Kurul bunun yanı sıra 'Yeni Hayat' dizisi nedeniyle Kanal D'ye, 'Arıza' dizisi nedeniyle Show TV'ye, 'Karanlıktan Aydınlığa' programı nedeniyle TELE 1'e ve 'Doya Doya Moda' programı nedeniyle TV8'e yaptırım uygulanmasına da karar verdi.
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