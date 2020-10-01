Meral Akşener'den partide huzursuzluk açıklaması
|01 Ekim 2020 12:47
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Anayasa Mahkemesiyle ilgili değerlendirmesine ilişkin, "Burada anlamaya çalıştığımız şey şu: İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Sayın Bahçeli birlikte bir çalışma mı yapıyor yoksa AK Parti ve Sayın Bahçeli bir çalışma mı yapıyor?" dedi.
Akşener, partisinin TBMM Grup Başkanı ve grup başkanvekillerinin seçileceği toplantıya katılmak üzere Meclis'e geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Bahçeli'nin, "Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır." açıklamasını değerlendirdi.
Akşener, "Biz bu konuyu anlamaya çalışıyoruz. Önce, Sayın Soylu Anayasa Mahkemesiyle ilgili bir tartışma başlattı. Dün Sayın Bahçeli'nin beyanını okudum. Burada anlamaya çalıştığımız şey şu: Sayın Soylu ve Sayın Bahçeli birlikte bir çalışma mı yapıyor yoksa AK Parti ve Sayın Bahçeli bir çalışma mı yapıyor?" diye konuştu.
İYİ Parti Genel Merkezinde yaşanan gerginlikle ilgili bir soru üzerine Akşener, "Bizim derdimiz memleket meselesi, derdimiz işsizlik, bizim derdimiz umutsuz gençler. Dolayısıyla iç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum." dedi.
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