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2020 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2020 YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı
 02 Ekim 2020 10:31
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2020 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2020-YKS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 02 Ekim 2020 tarihinde saat 10.30'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 05 - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 05 - 07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyunun ve adayların bilgisine saygıyla sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-YKS Ek Yerleştirme Sonuçları

2020-YKS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

En Küçük ve En Büyük Puanlar (TABLO-3)

En Küçük ve En Büyük Puanlar (TABLO-4)
Memurlar.Net
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