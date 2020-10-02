1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meslek liseleri yüz yüze eğitime başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, meslek liselerinde yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu.
 02 Ekim 2020 15:33
+Aa- Yazdır
Meslek liseleri yüz yüze eğitime başlıyor

İlgi yazı ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim/staj uygulamaları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlatılmıştı.

05 Ekim 2020 tarihinden itibaren de Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin meslek.eba.gov.tr adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacaktır.

Buna göre;

1. Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılması, okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takibinin yapılarak okulda gerçekleştirilecek olan yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre gerekli bilgilendirmelerin yapılması,

2. Yüz yüze eğitimde öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saatinin 30 dakika, teneffüslerin 10 dakika ve öğle arasının 45 dakika olarak uygulanması, 3. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımlarının yüz yüze, bilişsel/teorik kazanımlarının ise uzaktan eğitim yoluyla verilmesi,

4. Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal derslerinin süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilmesi,

5. Haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders sürelerinin alan zümre öğretmenlerince belirlenmesi sağlanacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MEB'den öğretmen atamalarında 'başarı sıralaması' açıklaması
02 Ekim 2020 13:50		 Üç sınıf için yüz yüze eğitim gündemde
02 Ekim 2020 07:18
MEB'den yeni ek ders kararları
01 Ekim 2020 21:18		 MEB yaklaşık 10 milyon öğrenciye rehberlik hizmeti verdi
01 Ekim 2020 12:48
EBA TV'de, yeni yayın dönemi başladı
01 Ekim 2020 08:41		 Bakan Selçuk'tan annelere 'uzaktan eğitim' teşekkürü
30 Eylül 2020 12:09
EBA'da yaşanan sorunlarla ilgili yeni açıklama
30 Eylül 2020 09:37		 Öğretmenlik Bursu sonuçları açıklandı
29 Eylül 2020 11:25
EBA'daki mesleki eğitim dersleri Tokat'ta çekilecek
28 Eylül 2020 21:06		 Bakan Selçuk: Eğitim yatırımları konusunda her türlü tedbiri aldık
28 Eylül 2020 10:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:17 - Marmaris'te İngiliz turistler ülkelerine dönmek istemiyor16:14 - Karnından 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı16:12 - Dini nikahlı eşini kuaför dükkanında öldürdü16:09 - Kendini doçent olarak tanıttı, işe alma vaadiyle 50 kişiyi dolandırdı16:06 - Alkollü kadın avukat Kuşadası'nı ayağa kaldırdı16:03 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
16:00 - Bakan Koca: O ilimizde hasta sayısı yüzde 52 azaldı15:59 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 34 milyon 484 bini aştı15:55 - Su hattı kazısında bir küp sikke bulundu15:52 - Zamanında müdahale büyük bir faciayı önledi15:49 - Katledilen Tuğba'nın annesinin feryatları yürekleri dağladı15:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar
15:44 - Hacı Baba Pastaneleri, soğuk sütlü baklavayı tescilledi15:40 - Faks çekme dönemi bitiyor: Abonelik iptalleriyle ilgili karar RG'de yayımlandı15:33 - Meslek liseleri yüz yüze eğitime başlıyor15:33 - Elbistan'da Kovid-19 testleri için PCR laboratuvarı kuruldu15:27 - Isparta'da pozitif vakaların yüzde 10'u hastanede yatıyor
15:25 - Leyla cinayetinde sanıklar son savunmalarını yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Üç sınıf için yüz yüze eğitim gündemde
KPSS 2020/12 tercih kılavuzu yayımlandı
İşte en çok ve en az korona hastası olan iller
1 milyon taşeron için ikinci bahar
Hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkarmıştı... İşte sonuç
ABD Başkanı Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Üniversitede tacizde ikinci perde... Öğrenciler ayaklandı
Bir ilimizde esnek çalışma iptal edildi
MEB'den öğretmen atamalarında 'başarı sıralaması' açıklaması
CHP'li Gökçen'den KPSS sorularında farklılık iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kitabı Bahriye 2
model fabrika 1
peksimet 2
aracı kurum 1
yeteneği olmayıp ünlü olan kişiler 4
elektriğe yüzde 32.3 doğalgaza yüzde 34.7 zam gelmesi 1
radamel falcao 2
euroleague fantasy challenge 1
Ertuğrul Günay 1
01.10.2020 g.rangers vs galatasaray maçı 5
SON İLANLAR
Karataş Belediyesi 2 Memur Alacak
Kestel Belediyesi 5 Zabıta Memuru Alacak
Uludağ İhracatçı Birlikleri 3 Uzman Yardımcısı Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon Birlikleri 1 Personel Alacak
Türkiye İhracatçılar Meclisi 6 Personel Alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam