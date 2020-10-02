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Rektör Aldemir'den çok çirkin iddialara sert yanıt!

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Osman Selçuk Aldemir, Mehmet Özışık adlı bir kişinin sosyal medyadan kendisine attığı iftiralara sert yanıt verdi. Aldemir, iddiayı dile getiren Mehmet Özışık için "itibar suikastiçisi, iftiracı, sosyal medya manipülatörü" dedi.
 02 Ekim 2020 19:15
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Rektör Aldemir'den çok çirkin iddialara sert yanıt!

Mehmet Özışık adlı bir gazeteci (Hadi ve Süleyman Özışık'ın kardeşi) bugün sosyal medya hesabından bir Rektör ile bir öğretim görevlisinin eşcinsel ilişki yaşadığını iddia etti. Özışık, elinde olan kamera kayıtlarına göre görüntülerdeki öğretim görevlisinin net olduğunu ancak diğer kişinin yüzde 40 ihtimalle Rektör Osman Selçuk Aldemir olduğunu iddia etti.

İddialar ardından Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Osman Selçuk Aldemir, kameraların karşısına çıktı.

Oldukça üzgün ve tepkili olduğu görülen Rektör Aldemir, iddiayı dile getiren Özışık için itibar suikastiçisi, iftiracı, sosyal medya manipülatörü dedi. Aldemir, kendisiyle ilgili iddiayı dile getirmekten "ar" duyduğunu ifade etti. Aldemir, Özışık'ın "Çok sayıda kişi istifa etti, şantaj yapılarak ihale alındı" iddialarının bir iftiralar zinciri olduğunu belirterek kendi dönemi ile eski dönem arasındaki farkı gösteren öğretim elemanı istifa sayıları ile ihale sayılarının belgelerini yayınladı.

Rektör Aldemir, iddiaya konu video kaydının 26/8/2020 tarihinde isimsiz bir ihbar ile kendisine ulaştığını, bir gün sonra, 27/08/2020 tarihinde videoda yüzü görünen öğretim görevlisi hakkında inceleme başlattığını, inceleme raporu tamamlanması sonrasında 11/9/2020 tarihinde soruşturma başlattığını, 24/09/2020'de yüzü görünen öğretim görevlisi ile devamında yüzü görünmeyen şahıs tespit edilerek YÖK'e ifadeye çağrıldığını belirtti. YÖK'ün videodaki kişilerin ayrı ayrı ifadelerini aldığını ve kendi içinde iç soruşturmasına devam ettiğini belirten Aldemir "Bunu bağlamından koparıp bana iftira atacak derecede alçaklaşacaklarını ben bile tahmin etmemiştim." dedi.

İşte Rektör Aldemir'in çirkin iftiraya yönelik cevabı
Memurlar.Net
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