Koronavirüse yakalanan savcı hayatını kaybetti
Uzun yıllar Bursa'da görev yapan hayvan severliğiyle dikkat çeken savcı Özgür Katip Kaya, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.
|03 Ekim 2020 17:14
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Uzun yıllar Bursa'da görev yapan hayvan severliğiyle dikkat çeken savcı Özgür Katip Kaya, korona virüsten dolayı hayatını kaybetti.
Bursa'da uzun yıllar görev yapan ve hayvanseverliği ile dikkat çeken savcı Özgür Katip Kaya, görev yaptığı Van'da korona virüse yakalandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi altına alınan Kaya, hayat mücadelesine yenik düştü. Bursalıların da yakından tanıdığı savcı Kaya için sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Savcı Kaya'nın nerede toprağa verileceği daha netlik kazanmadı.
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