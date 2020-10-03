MHP'li Haberal'ın şoförü, belediye personeline kasten çarptı
Hacı Bayram Veli Camii'nin bahçesine aracıyla giriş yapılmasına izin verilmeyen MHP Milletvekili Erkan Haberal'ın şoförü, araçla Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline kasten çarptı.
|03 Ekim 2020 18:29
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Ak Parti kurucularından ve eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in cenaze namazı Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılındı.
Cenaze öncesinde Hacı Bayram-ı Veli Camii'ne gelen MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ı taşıyan makam arabası, araç girişinin yasak olduğu kısma girmeye çalıştı.
Haberal'ın şoförü, trafik polisinin talimatı doğrultusunda alanı araç girişine kapatan Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Personeline, kasten çarptı.
Hacı Bayram Veli Camii'nin bahçesine aracıyla giriş yapılmasına izin verilmeyen MHP Milletvekili Erkan Haberal'ın şoförü, araçla Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline kasten çarptı. pic.twitter.com/GvuQUUHUVSMemurlarNet (@memurlarnet) October 3, 2020
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