'3 bin 798 TSK personeli hakkında adli ve idari süreç sürüyor'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 20 bin 312 personel ihraç edildi, 3 bin 798'i hakkında adli ve idari süreç devam ediyor." açıklamasını yaptı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Milli Savunma Bakanlığının faaliyetleri, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar ile gündemdeki diğer önemli konulara ilişkin basın bilgilendirmesi yapıldı. COVID-19 tedbirleri kapsamında video şeklinde hazırlanan bilgilendirmede basın mensuplarıyla şu bilgiler paylaşıldı:

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Azerbaycan topraklarının %20'sini işgal eden Ermenistan 12 Temmuz ve 21 Eylül'de Tovuz'daki saldırıların ardından, 27 Eylül'de tüm dünyanın gözü önünde ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzilerini ve yerleşim yerlerini ağır silahlarla yoğun ateş altına almıştır.

Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da katliam yapan Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde bölgede barış ve huzurun tesisine engel olmaktadır.

Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, Yurt dışından getirdiği paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmelidir.

Masum sivilleri hedef alan Ermeni Teröristlerle işbirliği yapan PKK-YPG'li teröristler, derhal bölgeyi terk etmelidir. Aksi takdirde her zaman olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır.

Ermenistan'ın kendisine karşı Türk uçakları ile İHA/SİHA'larının kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan mesnetsiz iddiaları, gerçeği yansıtmamaktadır. Nitekim, bu iddialar kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmamıştır. Bunun yanında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri; kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz günlerde tüm dünyaya göstermiştir.

Tüm imkanlarımızla, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını kullanan, kendi öz topraklarını geri kazanma mücadelesi veren Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da yanında olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycan Türkü kardeşlerimize Allah'tan rahmet, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileriz.

Terörle Mücadele Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve Fetö başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

Bu kapsamda Irak Kuzeyinde PKK TÖ'ne yönelik operasyonlarımız devam etmektedir. Tüm komşularımızın olduğu gibi Irak'ın da toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ancak, Irak'tan ülkemize yönelik saldırıların durdurulması konusunda da kararlıyız. Amacımız bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğimizi sağlamaktır.

Terör örgütüne yönelik icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde 128'i Eylül ayı içerisinde olmak üzere 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren 953 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Irak'ın Kuzeyi'nde icra edilen Pençe operasyonları sonucunda; bugüne kadar 347 adet çeşitli cins/çapta silah ve bu silahlara ait 133.000 mühimmat ele geçirilmiş, 703 adet mayın/EYP tespit ve imha edilmiş, 823 adet mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir.

Son dönemde güvenlik güçlerine teslim olan ve örgütten kaçan teröristlerin sayısında artış olduğu görülmektedir. Müteakip dönemde kazanılan alan hakimiyetini sürdürmek ve hudut emniyetini ileriden sağlamak maksadıyla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir.

Hudut Güvenliği

Hudutlarımızın güvenliği alınan tedbirler artırılarak her türlü hava ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Son bir ay içerisinde hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 103 bin paket sigara, 75 kilogram uyuşturucu, 131 bin adet hap, 652 adet cep telefonu ve 10 adet silah ele geçirilmiştir.

01 Ocak 2020 tarihinden itibaren 30 binden fazla yasadışı hudut geçiş teşebbüsü olayına müdahale edilmiştir. Hudutlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan yaklaşık 60 bin şahıs yakalanmış, 362 bin şahıs hududu geçmeden engellenmiş/geri itilmiştir. Bu şahıslardan 151'inin terör örgütü üyesi olduğu tespit edilmiştir.

Suriye Harekat Alanları

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından, FKH/ZDH/BPH alanlarında Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması, hudutlarımızın emniyetinin sürdürülmesi maksadıyla faaliyetlerimiz büyük bir özveri ve kararlılıkla sürdürülmektedir.

Özellikle İdlib sorununun barışçıl yollarla çözümüne yönelik olarak Soçi Mutabakatı ve İdlib'de sağlanan ateşkesin devamına yönelik Moskova Mutabakatı kapsamında Türkiye ve RF arasında koordineli çalışmalar devam etmektedir. İdlib'de karşılıklı mutabakatlardan doğan tüm sorumluluklarımızı garantör ülke olarak yerine getirmeye kararlılıkla devam etmekteyiz.

İdlib'de meydana gelebilecek bir çatışma ortamının tetikleyeceği mülteci akışının, sadece bizim sınırlarımıza değil, Avrupa'yı da sirayet edebileceğine dikkat çekmek istiyoruz.

Libya'daki Son Durum

Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma BM tarafından tescil edildi. Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz ve BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümetine eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecektir.

Her zaman belirttiğimiz gibi amacımız; toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlanmış, Libyalılar tarafından sahiplenilmiş, Libyalıların tamamını kucaklayan bağımsız ve egemen bir Libya'dır.

Doğu Akdeniz

Türk Silahlı Kuvvetleri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Mavi Vatan'ın her köşesinde; Karadeniz'de, Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir.

Türkiye -Yunanistan Heyetleri arasında Doğu Akdeniz'de Askeri Çatışmasızlık Önlemlerinin Belirlenmesi maksadıyla Eylül ayı içerisinde NATO Askeri Komite Başkanı Yardımcısı başkanlığında altı toplantı icra edilmiştir. Toplantılar sonucunda "genel ilkelerde" ortak anlayışa varılmıştır.

Doğu Akdeniz'deki gerginliğin azaltılması ve işbirliğine yönelik olarak başta NATO olmak üzere yapılan girişimleri olumlu bulmakla birlikte; Doğu Akdeniz'de, kıta sahanlığımızdaki egemen hak ve yetkilerimizin korunması; deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak, hakça ve adil biçimde sınırlandırılması; Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Adası'nın eşit ortağı olarak bölgedeki hak, alaka ve menfaatlerinin korunması ilkemizin esas olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz.

FETÖ ile Mücadele

Fetö ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar neticesinde;

15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 20.312 personel ihraç edilmiş,

3798 personel hakkında ise, adli ve idari süreç devam etmektedir.

Fetö ile mücadele ilgili kurumlarla koordineli olarak, elde edilecek yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürülecektir.

COVID-19 ile Mücadele

Salgınla mücadelemiz TSK'nın harekat, tatbikat ve personel temini gibi tüm diğer faaliyetlerine ara vermeden ve Kovid-19 tedbirlerine sıkı bir şekilde uyarak devam etmektedir. MSB KOMMER (Kovid-19 ile Mücadele Merkezi) tarafından vakaların bulaş yolu, tespit şekli, statü dağılımı yanında garnizonlardaki sivil vaka sayısı gibi birçok etken anlık incelenerek, yayılım durumuna göre noktasal ve dinamik tedbirler ivedilikle ve kararlılıkla alınmaktadır. Alınan tedbirlerle TSK diğer dünya orduları ile kıyaslandığında vaka sayısı en az olan ordulardan biridir.

Etkin, caydırıcı ve saygın vasıfları ile harekata hazır olan Türk Silahlı Kuvvetleri; ülkemizin savunma ve güvenliği için; inanç, sabır ve fedakarlıkla, kendisine tevdi edilen her türlü görevi başarma azim ve kararlılığındadır.