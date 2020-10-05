GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in sözleri olay oldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekim yardımcısı Dr. Ali Edizer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Edizer paylaştığı videoda 'Yapmayın, etmeyin kardeşim. Dün yine işittim, gül gibi bir yuva yıkılıyor. Niye yıkılıyor koca aldattı diye. Ayıptır, günahtır. Oğlum neden aldatıyorsunuz. Allah'u Teala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsunuz, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı. Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz. Ama bizi bacılara mahçup etmeyin." ifadelerini kullandı.

Edizer in sözleri bir anda gündeme oturdu. Edizer'e sosyal medyada tepki gösterilirken, kendisinin Menzil Cemaati'ne yakın olduğu da iddia edildi.

