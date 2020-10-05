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GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in sözleri olay oldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi GATA Başhekim yardımcılığı görevini yürüten Dr. Ali Edizer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyanın en büyük gündemi oldu.
 05 Ekim 2020 10:02
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekim yardımcısı Dr. Ali Edizer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Edizer paylaştığı videoda 'Yapmayın, etmeyin kardeşim. Dün yine işittim, gül gibi bir yuva yıkılıyor. Niye yıkılıyor koca aldattı diye. Ayıptır, günahtır. Oğlum neden aldatıyorsunuz. Allah'u Teala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsunuz, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı. Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz. Ama bizi bacılara mahçup etmeyin." ifadelerini kullandı.

Edizer in sözleri bir anda gündeme oturdu. Edizer'e sosyal medyada tepki gösterilirken, kendisinin Menzil Cemaati'ne yakın olduğu da iddia edildi.
Memurlar.Net
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