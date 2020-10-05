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Sağlık Bilimleri Üniversitesinden 'Ali Edizer' açıklaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, görevden alınan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'in üniversiteyle akademik ve idari anlamda hiçbir bağının bulunmadığını bildirdi
 05 Ekim 2020 15:16
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Sağlık Bilimleri Üniversitesinden 'Ali Edizer' açıklaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, görevden alınan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'in üniversiteyle akademik ve idari anlamda hiçbir bağının bulunmadığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, " 'GATA başhekim yardımcısından skandal sözler' başlığıyla yazılı ve görsel medyada haberlere konu olan ilgilinin üniversitemizle akademik ve idari anlamda hiçbir bağı bulunmamaktadır." denildi.

Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'i görevden almıştı.
Anadolu Ajansı
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