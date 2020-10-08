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Dolar'da yeni zirve... Döviz kurlarındaki yükseliş hızlandı

Bu hafta yeniden yükselişe geçen döviz kurları, bugüne rekorlarla başladı. Dolar/TL zirvesini 7,91'in üzerine taşıdı
 08 Ekim 2020 10:52
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Dolar'da yeni zirve... Döviz kurlarındaki yükseliş hızlandı

ABD'de ekonomiye daha fazla destek verileceğine dair yeniden canlanan umutlar sebebiyle küresel piyasalarda iyimserlik havası yaşanıyor. Öte yandan piyasalar kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların zafer kazanacağını da fiyatlamaya başladı.

Bu hafta yeniden yükselişe geçen döviz kurları, bugüne rekorlarla başladı. Dolar/TL zirvesini 7,91'in üzerine taşırken euro/TL ise 9,32'yi gördü.

Yurt içi piyasalarda ise veri gündemi bugün de zayıf.

Kur, 7,91 seviyelerinden euro/TL de 9,32'den el değiştiriyor.

PETROLDE TALEP ENDİŞESİ

Petrol fiyatları petrol işçilerinin Delta Kasırgası öncesinde Meksika Körfezi'ndeki sondaj kulelerini tahliye etmeleriyle hafif yükseldi. ABD ham petrol stoklarının artmasıyla petrol talebinin gerileyeceğine yönelik endişeler sürüyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yüzde 1,6 geriledikten sonra bugün yüzde 0,2 artışla 42,08 dolara yükseldi.

ABD hafif ham petrolü dün yüzde 1,8 geriledikten sonra bugün yüzde 0,1 artışla 39,98 dolardan işlem görüyor.
NTV
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