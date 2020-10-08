Bir ilimizde, tüm köy okullarında eğitime başlama kararı alındı
Niğde Valiliği Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereğince, riskli yerleşim yeri olmadığı için il genelindeki tüm köy okullarında, tüm kademedeki okulların açılması kararı alındı. Karar oybirliğiyle alındı.
|08 Ekim 2020 23:06
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Niğde Valiliği Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereğince, riskli yerleşim yeri olmadığı için il genelindeki tüm köy okullarında, tüm kademedeki okulların açılması kararı alındı. Karar oybirliğiyle alındı. 12 Ekim 2020 tarihi Pazartesi gününden itibaren il genelindeki tüm okullar açılacak ve yüz yüze eğitime başlanacak
İŞTE KARAR
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