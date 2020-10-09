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URAP 2020-2021 Türkiye Üniversiteleri raporu yayınlandı

Türkiye'deki toplam 166 devlet ve vakıf üniversitesinin makale puanı, atıf puanı, bilimsel doküman puanı, doktora puanı ve öğretim üyesi/öğrenci puanından oluşan 5 parametreye göre yapılan sıralamada toplam 793,17 puanla Hacettepe Üniversitesi birinci oldu.
 09 Ekim 2020 00:05
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URAP 2020-2021 Türkiye Üniversiteleri raporu yayınlandı

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Türkiye'deki toplam 166 devlet ve vakıf üniversitesinin makale puanı, atıf puanı, bilimsel doküman puanı, doktora puanı ve öğretim üyesi/öğrenci puanından oluşan 5 parametreye göre yapılan sıralamada toplam 793,17 puanla Hacettepe Üniversitesi birinci oldu.

Ortadoğu Teknik Üniversitesinin 782,75 puanla ikinci, İstanbul Teknik Üniversitesinin 763,68 puanla üçüncü olduğu sıralamada sırasıyla İstanbul Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi , Gebze Teknik Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ve Ege Üniversitesi ilk 10 sırayı oluşturdular.

Makale Puanında ilk üç üniversite sırasıyla Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi olurken Atıf puanından ilk üç üniversite İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Koç Üniversitesi oldu.
Bilimsel doküman puanında ilk üç sırayı Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve ve İstanbul Teknik Üniversitesi aldı.
Doktora puanında ilk üç sırayı Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi oluştururken, öğretim üyesi/öğrenci puanında ise ilk üç sırayı Yüksek İhtisas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi aldı.

Devlet Üniversitelerinin sıralamaları için tıklayınız.

Vakıf Üniversitelerinin sıralamaları için tıklayınız.
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