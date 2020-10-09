URAP 2020-2021 Türkiye Üniversiteleri raporu yayınlandı
|09 Ekim 2020 00:05
|+Aa- Yazdır
.
Türkiye'deki toplam 166 devlet ve vakıf üniversitesinin makale puanı, atıf puanı, bilimsel doküman puanı, doktora puanı ve öğretim üyesi/öğrenci puanından oluşan 5 parametreye göre yapılan sıralamada toplam 793,17 puanla Hacettepe Üniversitesi birinci oldu.
Ortadoğu Teknik Üniversitesinin 782,75 puanla ikinci, İstanbul Teknik Üniversitesinin 763,68 puanla üçüncü olduğu sıralamada sırasıyla İstanbul Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi , Gebze Teknik Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ve Ege Üniversitesi ilk 10 sırayı oluşturdular.
Makale Puanında ilk üç üniversite sırasıyla Ortadoğu Teknik Üniversitesi,
Koç Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi olurken Atıf puanından
ilk üç üniversite İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi
ve Koç Üniversitesi oldu.
Bilimsel doküman puanında ilk üç sırayı Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve ve İstanbul Teknik Üniversitesi aldı.
Doktora puanında ilk üç sırayı Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi oluştururken, öğretim üyesi/öğrenci puanında ise ilk üç sırayı Yüksek İhtisas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi aldı.
Devlet Üniversitelerinin sıralamaları için tıklayınız.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|100-2000 bursiyerlerine yönelik araştırma görevlisi ilanları yayınlanmaya başladı
07 Ekim 2020 22:03
|5 başlıkta URAP sıralamasının detayları
05 Ekim 2020 08:17
|Üniversitelerin karneleri açıklandı... İşte en başarılı üniversiteler
04 Ekim 2020 11:44
|Öğrencisi olduğu üniversiteye 36 yıl sonra rektör oldu
04 Ekim 2020 08:41
|'Depreme hazırlıkta en büyük eksiklik; Fay Yasası'
02 Ekim 2020 19:52
|Üniversite öğrencilerinin disiplin cezaları başarılarına bağlı silinebilmeli!
01 Ekim 2020 12:05
|YÖK: Başkan Saraç'ın öyle bir açıklaması yok
28 Eylül 2020 23:06
|Üniversitede kadro için 'nokta atış'lı ilan
27 Eylül 2020 08:57
|ÜAK'tan jüri üyelerine şaibeli dergi uyarısı!
24 Eylül 2020 10:04
|ODÜ'de 3 fakülte hariç uzaktan eğitim yapılacak
23 Eylül 2020 18:58