Sınıf sınıf yüz yüze eğitimde alınacak dersler

Öğrencilere Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizce dersleri yüz yüze verilecek. 2 Ekim Pazartesi günü okul öncesi, 1, 2, 3, 4 ile merkezi sınavlara hazırlanan 8 ile 12. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlayacak. Haftada 2 gün, 2 grup halinde okula gidecek olan öğrencilere Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizce gibi dersler yüz yüze anlatılacak.

Bu derslere ek olarak 4'üncü sınıflar ayrıca haftada 1 saat din kültürü ve ahlak bilgisi dersini de yüz yüze görecek. Müzik, resim ve beden eğitimi gibi dersler ise uzaktan eğitimle verilmeye devam edecek. Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak. İlkokul ve 8. sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

8 VE 12'LER SINAV AĞIRLIKLI

Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerine ise yüz yüze eğitimde yine LGS'deki konuların ağırlıklı olduğu dersler verilecek. Fen Bilgisi, Matematik, Türkçe, sosyal bilgiler ve İngilizce dersleri yüz yüze eğitimle alınacak.

12'nci sınıflarda ise YKS'ye hazırlık için olan dersler var. Ancak bu kademede öğrencinin hangi alanı seçtiğine bağlı olarak yüz yüze alacağı eğitimler farklılık gösterebilecek. Örneğin sınava Sayısal'dan hazırlanan öğrenciler fen bilgisi, matematik ağırlıklı yüzyüze eğitim alırken, Sözel'den hazırlanan öğrenciler edebiyat ağırlıklı eğitim görecek.

İŞTE YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SINIF SINIF ALINACAK DERSLERİN TAMAMI