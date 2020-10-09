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Sahte içkiden hayatını kaybeden sayısı 7'ye çıktı

Kırıkkale'de sahte içki kullandığı iddia edilen 7 kişi hayatını kaybetti
 09 Ekim 2020 12:36
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Sahte içkiden hayatını kaybeden sayısı 7'ye çıktı

Kırıkkale'de sahte içki kullandığı iddia edilen 7 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'den sonra bir sahte alkol haberi de Kırkkale'den geldi. Kırıkkale'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 7 kişi tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünün kentte başlattığı sahte alkolle ilgili soruşturma sürüyor.
DHA
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