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Sahte içkiden hayatını kaybeden sayısı 7'ye çıktı
Kırıkkale'de sahte içki kullandığı iddia edilen 7 kişi hayatını kaybetti
|09 Ekim 2020 12:36
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Kırıkkale'de sahte içki kullandığı iddia edilen 7 kişi hayatını kaybetti.
İzmir'den sonra bir sahte alkol haberi de Kırkkale'den geldi. Kırıkkale'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 7 kişi tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünün kentte başlattığı sahte alkolle ilgili soruşturma sürüyor.
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