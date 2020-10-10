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Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
Ankara'nın Kalecik ilçesinde iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
|10 Ekim 2020 10:37
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