Ağrı'da 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Ağrı'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
|10 Ekim 2020 23:48
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Ağrı'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı.
Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.
Yaralı askerlerden biri Doğubayazıt Doktor Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesinde şehit oldu, diğeri Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bölgede teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.
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