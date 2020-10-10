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Ağrı'da 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Ağrı'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
 10 Ekim 2020 23:48
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Ağrı'da 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Ağrı'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Yaralı askerlerden biri Doğubayazıt Doktor Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesinde şehit oldu, diğeri Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.
Anadolu Ajansı
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