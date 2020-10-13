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Sahte içkiden ölenlerin sayısı 6 ilde toplam 42'ye yükseldi
Alınan bilgilere göre toplamda 7 ilde sahte içkiden ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi
|13 Ekim 2020 12:17
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İzmir ve Kırıkkale'de hafta başında görülmeye başlanan sahte içki vakaları artmaya devam ediyor.
Alınan son haberlere göre, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Trabzon, Mersin, Muğla'da hastaneye başvuran sayıları artmaya devam ediyor.
Son dakika alınan bilgilere göre toplamda 7 ilde sahte içkiden ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi
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