Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanıyor
Korona virüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak. Sonrasında saat 19:00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak
|14 Ekim 2020 09:32
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Kasım ayı bitmeden, kış gelmeden yol çalışmalarımızı tamamlayacağız'
14 Ekim 2020 10:39
|Yassıada yargılamalarında zarar görenler için komisyon kuruldu
14 Ekim 2020 10:20
|Yetki belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak
14 Ekim 2020 09:53
|Vatandaşın çile çektiği abonelik iptali tek tıkla bitecek
13 Ekim 2020 23:10
|İlk Faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı
13 Ekim 2020 19:26
|Bir ilde daha memurların mesai saati yeniden düzelendi
13 Ekim 2020 19:00
|4 ilden yeni karantina haberleri geldi
13 Ekim 2020 18:50
|Karantinadan kaçıp Karabük'e araba almaya geldi, yurda yerleştirildi
13 Ekim 2020 18:19
|Spotify kabul etti... Türkiye'de ofis açacak
13 Ekim 2020 13:39
|Başkent'tin yeni metro ihalesini İBB şirketi kazandı
13 Ekim 2020 12:23