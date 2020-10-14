Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanıyor

TOÇ BİR-SEN: YARIN 'EYVAH' DEMEYELİM Öztürk; "Gıda güvenliği ve güvenilirliği" konusunda yaşanan bilgi kirliliğinin önlenmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır, ama bunun yolu yasaklarla ve cezalarla değil, oluşturulacak Gıda Bilim Kurulunun belirleyeceği politikalarla olmalıdır" dedi.