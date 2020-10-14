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Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanıyor

Korona virüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak. Sonrasında saat 19:00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak
 14 Ekim 2020 09:32
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Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanıyor

Korona virüsle mücadele devam ediyor. Bilim Kurulu bugün saat 17.00 de toplanıyor.

Toplantı sonrası saat 19.00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

Memurlar.Net
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