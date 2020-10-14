1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Gül'den 'ışıklı paylaşım' açıklaması

Adalet Bakanı Gül, Anayasa Mahkemesi üyesinin paylaşımıyla ilgili, "Vesayet çağrışımını ortaya çıkaran söylemlerden hukukçular kaçınılmalı" dedi
 14 Ekim 2020 12:45
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, vesayet çağrışımlarını ortaya çıkaracak tutum, davranış ve söylemlerden başta hukukçuların kaçınması gerektiğini söyledi.

Adalet Bakanı Gül, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesinin fotoğrafını paylaşarak "Işıklar yanıyor." paylaşımının hatırlatılması üzerine Gül, "Anayasa Mahkemesi anayasal bir organ, saygın bir kurum. Anayasa Mahkemesinin saygınlığını, başta o mahkemenin üyesinin koruması gerekir. Yargı mensupları kararlarıyla konuşur. Yargı mensupları, geçmişte de örneklerini gördüğümüz gibi aktivizm içerisine girecek bir kurum, organ değildir. Sosyal medyada yapılacak açıklamalar, yargı mensubuna, hele yüksek mahkeme üyesine yakışmaz." diye konuştu.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Gül, demokrasinin kurumlar ve kurallarla işlediğini aktardı. Milletin vesayete ihtiyacı olmadığını dile getiren Gül, "Vesayet çağrışımlarını ortaya çıkaracak tutum, davranış ve söylemlerden başta hukukçuların kaçınması lazım. Vesayet çağrışımı yapan ya da vesayeti davet eden bir kurum olarak gösterme ya da görülme hususu, başta o kuruma, demokrasimize zarar verir. Türkiye'de milletin beklentisi, millet adına karar veren kurumların, özgürlükleri, hak ve adaleti bir an önce yerine getirmesi ve kararıyla konuşması, kararlarıyla uyuşmazlıkları bitirmeleri, sona erdirmeleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Gül, bireysel başvuru hakkını AK Parti'nin getirdiğini hatırlatarak bu yolla Anayasa Mahkemesinin önemli bir iç hukuk yolu olduğunu söyledi.

Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunun altını çizen Gül, "Bu kararları verirken demokrasinin, hukukun gereği şeklinde davranışlar ve tutumlar içine girmek lazım. Bu saygınlığa halel getirici davranışlardan kaçınmak gerekiyor." dedi.

Abdulhamit Gül, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, AYM'nin hak ihlali kararının ardından Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına karar verdiğinin anımsatılması üzerine, mahkeme sürecinin devam ettiğini, bu süreci izleyeceklerini ifade etti.

Muhalefetin 14. Ağır Ceza Mahkemesine düşen davalara ilişkin "Neden hep aynı mahkeme?" yönündeki eleştirisinin sorulması üzerine Gül, "Tabii hakim ilkesi vardır. Mahkeme bakması gereken dosyalara bakar. Dolayısıyla bu konudaki iddiaların temeli yoktur." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan: AYM üyesinin paylaşımı talihsiz
14 Ekim 2020 13:35		 Bakan Albayrak: YEP hedefleri kapsamında yeni bir döneme girildi
14 Ekim 2020 13:28
'Türk Tabipler Birliği ve meslek odalarına düzenleme yapacağız'
14 Ekim 2020 13:04		 Erdoğan'dan yeni müjde: Karadenizdeki yeni rezerv miktarını açıklayacağız
14 Ekim 2020 12:47
'Biz Azerbaycanlılara destek vermek için Nahçıvan'a gitmek istedik'
14 Ekim 2020 12:35		 AYM'den 'ışıklar yanıyor' açıklaması
14 Ekim 2020 12:18
TBMM Başkanı Şentop'tan AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımına tepki
14 Ekim 2020 11:37		 Üç Bakan Yardımcısı açıklama yaptı: AYM üyesi istifa etmeli
14 Ekim 2020 10:39
AYM üyesi hesabını kapattı... 'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?
14 Ekim 2020 10:24		 PKK'ya kucak açan Avrupa, Diyarbakır Annelerini görmezden geliyor
14 Ekim 2020 10:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:10 - Çadırda yüz yüze eğitim için ilk ders zili çaldı14:08 - KPSS Önlisans sınav giriş belgeleri yayımlandı14:06 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri14:00 - Aile Bakanlığı: Karantinada olan öğretmene ek ders ödenmez13:58 - PKK terör örgütü üyesi tarlada çalışırken yakalandı13:48 - MEB iki yeni yönerge yayımladı
13:47 - Polisin durdurduğu otomobildeki 3 kişi FETÖ'den tutuklandı13:43 - Başkasına ait evi satmaya çalışırken tapuda suçüstü yakalandılar13:38 - Yeni akademik yıl açılışı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek13:35 - Evin gelini, soygun için evin anahtarını hırsızlara vermiş13:35 - Erdoğan: AYM üyesinin paylaşımı talihsiz13:34 - Ekim ayı tebliğler dergisi yayımlandı
13:28 - Bakan Albayrak: YEP hedefleri kapsamında yeni bir döneme girildi13:23 - 'Işıklar yanıyor' paylaşımı yapan AYM üyesi özür diledi13:18 - Avukat kimlikleri bankacılık işlemlerinde geçerli13:09 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:05 - Trafik kazası sonrası çıkan kavga ölümle sonuçlandı
13:04 - 'Türk Tabipler Birliği ve meslek odalarına düzenleme yapacağız'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
14 Ekim tarihli atama kararları yayımlandı... Çok sayıda göreve atama yapıldı
Kadir Şeker davasında karar açıklandı...'Çok üzgünüm'
AYM'den 'ışıklar yanıyor' açıklaması
İki üniversitede 844 eser kayıp, Türk bayraklı halıyı böcekler yedi
'Işıklar yanıyor' paylaşımı yapan AYM üyesi özür diledi
Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin açılması gündeme gelebilir
Erdoğan: AYM üyesinin paylaşımı talihsiz
Apple iPhone 12'yi tanıttı! İşte yeni iPhone'un fiyatı
Erdoğan'dan yeni müjde: Karadenizdeki yeni rezerv miktarını açıklayacağız
AYM üyesi hesabını kapattı... 'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öyle kalsın da gör 1
bilmeden boksörle kavga etmek 2
david beckham 1
sözlükte bugün 1
Kaz güden 1
15'inden itibaren tüm vakaları açıklayacağız 1
Nepotizm 2
egiş 1
sahte alkol 1
araba arkası köpeği 1
SON İLANLAR
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK, BİLGEM 2 Uzman Yardımcısı Alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi İç Denetçi Alım ilanı
Manisa Besot Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam