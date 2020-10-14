Erdoğan'dan yeni müjde: Karadenizdeki yeni rezerv miktarını açıklayacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Corona virüs önlemleri nedeniyle verilen 7 aylık aranın ardından ilk kez kürsüye çıkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"TBMM'de yeni dönemde bizi çok önemli gündem bekliyor. Yeni düzenlemelerle ilgili kapsamlı çalışmalar yapıldı. Yeni çalışmaları titizlikle takip ediyoruz. Meclis'in çalışma safhalarında hepinizden aktif katılım bekliyoruz. Milletvekillerimiz yasama görevi yanında milletimizle yürütme arasında en güçlü bağlardan biri olmayı sürdürüyor.

Önümüzdeki dönemlerde atacağımız adımlarda Meclisimizin güçlü desteğini bekliyoruz. Milletimizin beklentilerine cevap verecek düzenlemeleri titiz bir çalışmanın ardından hayata geçirmeye kararlıyız. Cumhur İttifakı olarak ortaya koyacağımız dayanışma ile yeni yasama yılını en verimli şekilde değerlendireceğiz.

Meclis'in tatil olduğu ağustos ve eylülde hükümet olarak çalışmalarmızı devam ettirdik. Kriz bölgeleriyle ilgili hususlarda tüm taraflarla sık sık görüşerek diplomasi kanallarını etkin şekilde kullandı. Suriye'de sınırlarımızın güvenliği konusunda geri adım atmayacağımızı her görüşmede açıkça dile getirdik.

"HAK ETTİKLERİ CEVABI SAHADA VERECEĞİZ"

Doğu Akdeniz'de ülkemizin haklarını gözetmeyen hiçbir planın olmayacağını duruşumuzla gösterdik. Oruç Reis gemimiz bakım çalışmalarının ardından yeniden Akdeniz'deki görevine döndü. AB ve NATO platformlarında yürütülen görüşmelerdeki sözlerini tutmayan Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne hak ettikleri cevapları sahada vermeyi sürdüreceğiz.

YENİ REZERV AÇIKLANACAK

Yeni müjdeler geliyor. İnşallah Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız.

TTB'YE 'ÇOKLU BARO' MODELİ

Çözülmesi gereken bir mesele de meslek kuruluşlarının sürdürülemez yapısıdır. TTB başta olmak üzere, terör örgütünden birisini getirip başına koyuyorlar. Ne zamandan beri terörle içiçe olanlar TTB gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor. Bunun adı demokratik bir yaklaşım değildir. Bunun adı terör örgütlerinin STK'lara el koymasıdır. Biz bunlara hastalarımızı nasıl teslim edeceğiz. Nasıl bunlardan şifa arayacağız. Teröristten bu beklenir mi? Görevlerine mahkeme kararıyla son verilebileceği hükmü vardır. TTB açıkça anayasaya aykırı faaliyet içerisindedir. Çoklu baro sistemi gibi bir çalışmayı bu yönde de yapmak durumundayız. Bu kuruluşlar amaçlarından sapmıştır.

Milletin değerlerine savaş açmak görev alanının dışında bildiriler yayınlamak meslek kuruluşlarının görevi olamaz. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılmalı. Cumhur İttifakı bu adımları süratle atmalı. Tek tek her meslek kuruluşuyla ilgili düzenleme için Meclisimiz harekete geçmelidir. Mümkünse diğer partilerin de desteğini alarak. Değil ise Cumhur İttifakı ile. Meclis ilk işlerinden biri bu konu olmalıdır. Türk ve Türkiye ismini hak etmeyen meslek kuruluşlarından bu imtiyazları derhal almalıyız. TTB'nin başınad Türk ifadesi bunlara yakışmıyor. Onlar zaten nefret ediyorlar, biz ellerinden bunu bir an önce almalıyız.

DAĞLIK KARABAĞ'DAKİ ÇATIŞMALAR

Azerbaycan ile ilgili ana muhalefetten ciddi bir ses çıktığını duydunuz mu? Görüşme talebinde bulunduklarında Azerbaycan olumsuz yanıt veriyor. Ermeni yönetimlerinin yanında yer alırsanız bu millet size hoşgeldin demez. Azerbaycan işgal altındaki topraklarını istiyor, versenize topraklarını. Eğer dünyada insan hakları demokrasi varsa size de 30 yıldır bu işte görevliyseniz yapmanız gerken toprakları vermek.

Bize Suriye'den mücahitleri oraya gönderdiniz diyorlar. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz Azeri kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Suriyeli mücahitlerin kendi topraklarında işi var, oraya gitmezler."

"IŞIKLAR YANIYOR PAYLAŞIMI"

Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, soru üzerine AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına değindi. Erdoğan, "Talihsiz bir paylaşımdı keşke yapmasaydı ona düşmezdi" diye konuştu.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla yeniden gündeme gelen erken seçim tartışmaları için ise Erdoğan, "Vakti saati bellidir, Haziran 2023" ifadelerini kullandı.