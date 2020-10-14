Kayıp hemşireden acı haber!

HES KODU İLE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİMİZ NASIL TAKİP EDİLİYOR? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hocam bir dakika, bir sorum var" başlığıyla hazırlanan videolu paylaşımlarında bu kez, HES kodu ile öğrenci ve öğretmenlerimiz nasıl takip ediliyor? sorusuna yanıt verdi.