Bakan Koca, testi pozitif çıkan sağlık çalışanı sayısını açıkladı
Bakan Koca, testi pozitif çıkan sağlık personeli sayısını açıkladı.
|14 Ekim 2020 20:32
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, testi pozitif çıkan sağlık personeli sayısını açıkladı.
'Sağlık çalışanlarımızın özellikle pozitif olanların sayısı 40 bini geçti. Hayatını kaybeden testi pozitif olan sağlık çalışanlarımızın sayısı da son dönem arttı. Maalesef. Sayıları 100'ü geçti. 107 oldu. Yakınlarına baş sağlığı, Allah'tan rahmet diliyorum.' dedi.
Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, testi pozitif çıkan sağlık personeli sayısını açıkladı. pic.twitter.com/lIaZLPAGpIMemurlarNet (@memurlarnet) October 14, 2020
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